Valencia e invasión de hinchas: Entendemos esas recriminaciones, pero no las validamos

El director técnico de Universidad de Chile, Esteban Valencia, comentó los incidentes tras la derrota por 2-1 ante Curicó Unido, que terminaron con agresiones a Pablo Aránguiz y Thomas Rodríguez, y aseguró que "entiende" a los fanáticos.

"Entendemos esas recriminaciones, pero no las validamos porque no es algo que uno espere de los hinchas, pero hay que entenderlos. Afortunadamente no pasó a mayores y nos vamos tranquilos y pensando que el jueves tenemos una nueva oportunidad para dar vuelta la situación", dijo tras el partido.

"Es lamentable, uno entiende la frustración que tiene la gente. Nosotros somos los primeros que estamos sufriendo estas circunstancias de no poder ganar hacer muchas fechas, y en la cual cada uno de nosotros está poniendo su mayor esfuerzo para revertir la situación", prosiguió.

Sobre el difícil momento de la U, el "Huevo" señaló que "no es un momento fácil, lo tenemos que asumir. Hoy más que nunca debemos cerrar filas y en eso nuestra gente es importante, en el apoyo para que, desde su lugar todos seamos capaces de revertir esta situación que no es grata ni fácil para nadie. Debemos seguir haciendo el máximo esfuerzo".

Finalmente, analizó el partido ante los curicanos: "En líneas generales, el equipo dominó el juego, fue protagonista, pudimos abrir el marcador en un momento importante del partido y de ahí tuvimos un par de desconcentraciones que terminamos pagando muy caras y todo el esfuerzo que se hizo por 60 minutos, se nos escapa por esos detalles que sabemos que nos han penado en los últimos partidos y que no nos permitió sumar de a tres".

La U enfrenta el jueves a Ñublense a partir de las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán.