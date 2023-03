Valencia replicó las críticas de Pellegrino al proceso formativo de la U: Lo importante es preguntar

El exjugador y exentrenador del primer equipo de Universidad de Chile Esteban Valencia, que también tuvo un paso de diez años por las divisiones menores de los azules, replicó las críticas que hizo hace algunas semanas el técnico Mauricio Pellegrino al proceso formativo y defendió a los jugadores Lucas Assadi y Darío Osorio.

"Para hacer una crítica, lo importante es preguntar y conocer qué se ha venido haciendo en la U en los últimos años a nivel formativo, más que lanzar una crítica puntual, del porqué, nosotros tratamos desde nuestro lugar el poder potenciar de la mejor manera cada una de las características de los jugadores, nunca regalándoles nada tampoco", dijo Valencia en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

El exvolante aportó que "entendemos que ellos hoy se ven enfrentados a la realidad del fútbol profesional y para eso los preparábamos día a día. Después va a haber un proceso de maduración y claro, el talento está, las condiciones también, y después está el cómo el entrenador de turno, en este caso el profe Pellegrino, trata de sacar partido a esas características que tienen cada uno de estos jugadores".

En lo que se relaciona con Darío Osorio, sostuvo que "nos está dejando sensaciones encontradas lo que está rindiendo, es un jugador que está más sometido a un sistema, está un poco atado a lo que seguramente el entrenador le ha pedido y eso ha ido en desmedro de su confianza, porque el año pasado o el anterior, cuando apareció con toda su juventud, a todos nos deslumbró por lo que estaba demostrando; hoy siento que se lo está comiendo el sistema, la estrategia que utiliza el entrenador, que es súper válida, pero que a la larga va en desmedro de sacar el mayor potencial que puedan tener algunos jugadres dentro del equipo".

Igualmente dedicó dichos a la situación que vive Lucas Assadi: "Es la misma pregunta que nos hacemos muchos, de por qué las pocas oportunidades que tiene Lucas, no creo que sea un tipo problemático que genere problemas al interior, son chicos que agachan la cabeza, van, se entrenan y se esfuerzan. No lo veo como una situación extrafubolística, sino que veo que seguramente no está encajando en lo que propone el entrenador y eso ha ido en desmedro de su continuidad, pero no hay que ser ciego para decir que jugó 20 minutos y cambió el partido, donde la U no tenía sorpresa ni cambio de ritmo y en 20 minutos revirtió todo eso".