Víctor Hugo Castañeda: Conociéndolo, el regreso de Marcelo Díaz a la U no pasa por lo salarial

El ex jugador y entrenador de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda, se refirió este miércoles al posible regreso de Marcelo Díaz al club, y a los trascendidos que apuntan a una elevada petición salarial del volante para concretar su vuelta.

En diálogo con nuestro programa En la Ruta del León de Al Aire Libre TV, el bicampeón con los azules en los '90 apuntó que: "Yo le tengo mucho aprecio a Marcelo (Díaz). Conociéndolo, no creo que pase por un tema salarial su regreso a la U".

"Universidad de Chile es un club que generalmente hace ruidos externos sin buscarlos, pero insisto en que el retorno de Marcelo no es por temas de plata, no va a ser ese el problema", remarcó.

Por otro lado, Castañeda habló del presente del cuadro universitario en el fútbol chileno, indicando que: "La U se tiene que terminar de organizar. Azul Azul ha gastado una cantidad increíble de plata y no consiguen los objetivos que se plantean".

"En la U hoy quieren jugar como en la época de Sampaoli, pero los contextos son muy diferentes. Hoy hay jugadores que lamentablemente ya fueron, y no merecen estar en la institución", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para el desempeño de Rafael Dudamel en la banca "laica", diciendo que: "A mi me gustaba por lo que hizo en la selección venezolana, antes de que llegara él, Venezuela era llegar y ganarle. Me parecía un técnico atractivo, pero hasta el momento no ha confirmado eso en la U".

"La gente que lo trajo me parece bien porque tenía un buen antecedente. Debe demostrar más liderazgo, porque si un entrenador no tiene eso, no sirve de mucho", sentenció.

