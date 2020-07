Walter Montillo: Espero brindarle a la U lo que necesita en el tramo final del año

El futbolista Walter Montillo se mostró esperanzado en que podrá aportar su experiencia a Universidad de Chile en el tramo final del año, una vez que regrese el torneo tras el receso por el coronavirus, y reiteró que luego de eso verá si negocia su permanencia en el club.

"Esperé mucho tiempo para volver a ponerme esta camiseta y la decisión la tomaremos más adelante, porque hay que ver del lado del club qué piensan ellos de mi rendimiento y lo que puedo dar al plantel o al club", expresó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Es una decisión que no pasa más por mí, me siento bien, físicamente me siento realmente bien y espero brindar a la U lo que necesita en el tramo final del año, pero la decisión la tomarán mi señora y mi hijo, que está grande y tiene cosas en Argentina, sus proyectos", argumentó.

"Es una decisión que tomaremos en familia en el momento justo, todavía no se han comunicado del club para nada, ni para seguir, ni para nada. Tenemos tiempo, hay que poner la cabeza en la vuelta, tratar de estar bien y cuando llegue la hora de negociar, tomaré una decisión", afirmó.

Igualmente aseguró que el equipo "laico", tiene "la humildad para conseguir cosas importantes. Soy un convencido de que va a dejar todo, así que los hinchas que se queden tranquilos. En eso vamos a tratar de dar lo mejor para que a la U le vaya bien".

También apuntó a que la U tiene que aspirar a más, a pelear el torneo, y "si miramos hacia atrás, lo hecho en el torneo pasado, es un buen comienzo, pero no tenemos que conformarmos con lo que hemos conseguido".