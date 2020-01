Walter Montillo: Nunca tuve un problema tan grande con Carlos Heller

El volante afirmó que se sentará a conversar con el ex presidente de Azul Azul.

El volante Walter Montillo comentó su relación con el ex presidente de Azul Azul Carlos Heller y aseguró que nunca tuvo un problema "tan grande" con el empresario, por lo que espera sentarse con él a conversar con altura de miras.

"Con Carlos nunca tuvimos diferencias, la única vez que hablé con él fue cuando estuve en China", indicó el flamante refuerzo de los azules.

"Me voy a sentar con él a tomar un café como gente grande, hablaremos lo que tengamos que hablar, pero sin ánimo de ofendernos ni nada por el estilo", agregó.

"Los dos, y todos los del club, queremos lo mejor para el equipo. El año pasado fue difícil en lo deportivo y la verdad es que nunca hubo un problema tan grande como el que salió en la prensa", complementó.

Según Montillo, Carlos Heller quiso ficharlo para la U cuando estuvo en China, pero "tenía una cláusula muy alta y era casi imposible, yo lo sabía".

"Sí me hubiese encantando volver antes acá. Cuando pedí volver al club estaba retirado y obvio te tendrán bajo la lupa si te retiras por lesiones. El club va a pensar en lo que necesita, pero ahora el fútbol me dio una chance más de ir a Tigre y mostrar que estoy vigente, así se alzó la chance de volver, no volveré al club con ánimo de pelearme con alguien", concluyó.