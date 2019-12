Walter Montillo se despidió de Tigre: Siempre dije que mi sueño es retirarme en la U

El volante argentino Walter Montillo publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse del club Tigre y recordar, además, que su deseo desde el 2010 es retirarse en Universidad de Chile, club en el que fichará para el 2020.

"Todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010 siempre dije que mi sueño era retirarme en la U. Ese fue el club en donde despegó mi carrera y se afianzó mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos", escribió en la red social.

"Pasaron muchos años, negativas, desencuentros... pero finalmente alinearon los planetas", anunció el ex Cruzeiro.

"Lo que sigue en mi carrera es un gusto personal y familiar que quería darme. Ya no quedan tanto tiempo de fútbol, pero estoy vigente y así debe ser", avisó y además explicó que tras el último semestre "no pude adaptarme a la categoría, es necesario jugadores que estén a la altura para devolver a Tigre donde pertenece".

El futbolista recordó que tuvo momentos inolvidables en varios equipos y que cuando "parecía que todo estaba terminado, me llamó Mariano Herrón con un proyecto serio en Tigre y, familia mediante, nos animamos a sumarnos".

Montillo contó que cuando se sumó al conjunto bonaerense llegó cuestionado por sus lesiones y que incluso entrenó "sin saber cuánto iba a cobrar". "Pero el destino me dio otro golpe: rotura de ligamentos", escribió.

El futbolista hizo hincapié en lo importante que fue Tigre en su recuperación y que cuando se puso al día "mi único objetivo era sumar. Tigre merece cosas grandes y yo sentía que era el momento".

"Luchamos hasta el último minuto con River para no descender y no alcanzó. Pero logramos darle la primera estrella a la institución y la alegria de la gente es lo que me queda. Me brinde al club al 1000x1000. Creo que las cuentas están saldadas", afirmó.