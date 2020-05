Mindep entregó kits de implementación deportiva a representantes del Team Chile

El Ministerio del Deporte, con el objetivo de apoyar las rutinas de entrenamiento de los deportistas en la cuarentena, entregó este miércoles kits de implementación deportiva a los representantes convencionales y paralímpicos del Team Chile.

"El set completo fue entregado a casi 80 deportistas, dentro de ellos los clasificados a Tokio, convencionales y paralímpicos, y los que tienen posibilidades de clasificar según priorización del Plan Olímpico", señala el comunicado del Mindep.

Este set de implementación consta de un tapete de yoga, una cuerda, una pesa de 8 kilos, bandas elásticas, TRX blu-fit, fitball y el cilindro masajeador roller foam.

"No me lo esperaba. Estoy súper feliz porque me van a ayudar mucho. Además, los elásticos, la pelota, todo me va a ayudar muchísimo para mis ejercicios de preparación física porque en mi casa no tenía casi nada, tenía que adaptar mucho los ejercicios con cosas de la casa. Estoy muy contenta", señaló la karateca Valentina Toro.

Destacar que este miércoles recibieron estos sets de entrenamiento los deportistas de la Región Metropolitana, mientras que este jueves lo recibirán los que viven en regiones.