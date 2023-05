Ministro Pizarro y chat de Pablo Milad: Este tipo de situaciones generan daño en las confianzas

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, se sumó a las críticas por el polémico chat filtrado del presidente de la ANFP, Pablo Milad, y señaló que este tipo de situaciones "dañan las confianzas".

"Este tipo de situaciones generan daño, daño a las confianzas, a los trabajos comunes, y a los intereses que estamos representando", declaró Pizarro.

El excapitán de Colo Colo también remarcó que los deportes, y en especial el fútbol, tiene un rol importante en la sociedad como "un agente de transmisión de valores y respeto, y creo firmemente que lo debemos mantener".

"Hemos estado hace pocas semanas tratando temas tan relevantes y significativos como ha sido el tema de violencia, de seguridad en los estadios. Se ha acordado un protocolo para ir funcionando. Entonces entendemos que esta situación muestra claramente la disposición, la apertura al diálogo, a poder trabajar de forma conjunta y yo espero que eso pueda primar, ser relevante y ser el camino para el futuro", agregó.

Finalmente, Pizarro comentó que tuvo la posibilidad de hablar con Milad sobre lo ocurrido.

"Tuvimos una breve conversación, él manifestó que efectivamente esto había sido publicado, que había sido mal interpretado, pero eso no lo voy a analizar profundamente, no me corresponde entrar en ese análisis", contó.

"Lo que sucede, es que para trabajar en conjunto, estar en nuevos desafíos, nuevas tareas, distintas temáticas, hay que trabajar con responsabilidad. Y en ese aspecto, hacer un llamado, a que nuestras opiniones y comentarios sean serios, formales y representen lo que corresponde a nuestras labores", sentenció.