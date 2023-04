Felipe Aguilar embocó hoyo en uno y terminó en el puesto 35 del Chile Classic

Los chilenos Felipe Aguilar y Hugo León terminaron su participación en el Chile Classic, terminando con un puntaje de -1 con 276 golpes (-13), que los dejó en el puesto T35 del certamen.

Ambos esperaban finalizar en un lugar más alto, pero ni siquiera el noveno hoyo en uno en la carrera de Aguilar, anotado en el 7 (par 3) a 220 yardas, sirvió para cumplir este objetivo.

"Le pegué con un hierro 5 y no vi la pelota entrar porque había que pasar por un bunker. Pero desde que la pelota salía íbamos diciendo con Camilo (Villegas): '¡Uy qué buena que va!'. La verdad es que solo esperaba que quedara cerca porque es uno de los hoyos complicados. Fue un buen hierrazo", expresó el valdiviano.

"Fue una vuelta flojita, un día de trabajo y sufrimiento. Fallé mucho con el wedge y eso me costó muchos golpes. Eso me afectó en el resultado, el no poder embocar desde los bunkers ", agregó.

Hugo León, en tanto, anotó birdies en el 6, 10 y 13, y bogeys en el 2 y 16. Tras esto expresó que: "Estoy un poco decepcionado porque siento que dejé un montón de palos botados en la cancha"

El deportista de 38 años finalmente complementó diciendo que: "Este domingo fue difícil, pero es espectacular que tengamos acá en Chile un torneo de este nivel. Debemos tener este contacto con el máximo nivel para que los jóvenes lo vean. Espero que este torneo se mantenga por años".