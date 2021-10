Guillermo "Mito" Pereira: Quiero ganar en el PGA y ser número uno del mundo

El destacado golfista chileno Guillermo "Mito" Pereira, quien esta semana disputa Sanderson Farms Championship del PGA Tour, hizo un balance de su gran temporada y aseguró que quiere ser el mejor del mundo.

En conversación con El Mercurio, Pereira fue consultado por sus sueños y dijo que "quiero ganar en el PGA, ser el mejor del mundo".

También recordó cuando se alejó del golf a los 14 años y expresó que "tuve un bajón anímico y deportivo, pensé que no volvería a un nivel aceptable. Pero de todo aprendí y ahora puedo manejar ese tipo de situaciones mejor".

Sobre su amistad con Joaquín Niemann, comentó que "somos amigos desde muy chicos. Siempre ha sido apoyo para mí. Acá en Estados Unidos entrenamos juntos, me ha alojado en su casa y nos planificamos para viajar juntos".

Por último, sobre su destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde estuvo cerca de ganar medalla, señaló que "fue increíble lo que se vivió. Fue un salto grande en exposición con el público chileno, que me empezó a conocer un poco más"

"Fallar un tiro así, de esa forma, me pasó mil veces. Obviamente que era una instancia importante y todos me estaban viendo. Hubiese diso épico ganar una medalla. Siendo sincero, mientras más pasa el tiempo, cada vez me duele menos haber fallado ese putt", cerró.