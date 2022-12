Hacienda Chicureo recibe el Abierto de Chile de Golf desde este jueves

El Tradicional Abierto de Chile de golf se disputa desde este jueves 15 de diciembre en el Hacienda Chicureo Club, con entrada abierta al público en su edición número 95.

Este año el evento tiene una potente escudería chilena, con los más destacados golfistas nacionales. Entre ellos, Cristóbal Del Solar, que acaba de ganar el Neuquén Argentina Classic, segundo torneo de la temporada del PGA Tour Latinoamérica 2022-2023, y que quiere dejar el Abierto en casa; Nicolás Geyger, que llega con dos recientes victorias bajo el brazo, Prince of Wales y Sport Francés; Felipe Aguilar, con chances de un quíntuple Abierto de Chile, y Benjamín Alvarado, gran triunfador en La Dehesa.

Para el cuatro veces campeón del abierto, Felipe Aguilar, esta temporada va a ser fundamental y cargada de emociones: "Se me viene un calendario bastante intenso, no como años anteriores. Pretendo jugar siete u ocho torneos de la gira europea y quiero terminar en el tope del ranking nacional porque después ya me va a quedar sólo un año para entrar al Senior Tour. Es un año complicado pero con lindos desafíos y muy entretenido".

Entre las figuras internacionales que se podrá seguir hay ganadores del PGA Tour Latinoamérica, como Tommy Cocha, Jorge Fernández Valdés, Matt Ryan o José Toledo, y también jugadores del Korn Ferry Tour, Nelson Ledesma, Patrick Newcomb, Alexandra Rocha o Alex Weiss, entre otros.

El torneo reparte USD 175.000 en premios y otorga puntos para el Official World Golf Ranking.

"Es el campeonato de golf más antiguo de Chile, parte del PGA Tour Latinoamérica y puerta de entrada al PGA Tour. Esta alianza con el circuito regional ha sido vital para sembrar en nuestro país mayores oportunidades de escalar hacia la cima competitiva en el exterior, tal como ocurrió con Mito Pereira, quien se inició en el PGA Tour Latinoamérica, luego jugó en el Korn Ferry Tour y finalmente entró al PGA Tour", señala Felipe Bertin, presidente de la Federación Chilena de Golf.

La competencia será con acceso para el público a partir del jueves 15, donde todos los fanáticos podrán disfrutar de este excelente espectáculo al aire libre y disfrutar de la puesta en escena de las principales marcas auspiciadoras que acompañan el evento.