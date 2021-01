Joaquín Niemann escaló al segundo puesto en la tercera ronda del Sony Open en Hawai

El golfista chileno Joaquín Niemann tuvo una destacada actuación este sábado en el Sony Open, torneo del PGA Tour que se disputa en el Waialae Country Club de Hawai, tras subir hasta el segundo puesto en la tercera ronda del certamen.

Niemann cerró la jornada con una tarjeta de -16 y un total de 194, a dos del estadounidense Brendan Steele (-18), lo que lo dejó con grandes chances de alcanzar el título.

Además, cerró con un eagle en el hoyo 18 para finalizar una jornada espectacular.

El chileno buscará cerrar su gran actuación este domingo con la cuarta etapa, en la que buscará finalizar el torneo con su segundo título.

No backing down.@JoacoNiemann gives it a ride from 255 to set up an eagle finish. 💪#QuickHits pic.twitter.com/ZoR9YgwhZz