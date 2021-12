Joaquín Niemann: Fue un año buenísimo, pero me hubiese gustado ganar un torneo

El golfista chileno Joaquín Niemann hizo un positivo balance de la temporada 2021 aunque aseguró que le hubiese gustado ganar un título luego de haber estado muy cerca de conseguirlo.

"Fue un año buenísimo, llegar al Tour Championship es la meta de todo golfista y lo logré. Me hubiese gustado ganar, un torneo, tuve varias chances, fue un aprendizaje haber jugado play-offs (desempates), que me habría gustado ganar, pero me queda una carrera muy larga, puedo ganar muchos torneos más", dijo Niemann en diálogo con El Mercurio.

"Obviamente baja un poco el ánimo, porque uno quiere ganar, pero sé que estar jugando play-offs me muestra que puedo estar ganando torneos. Son cosas uno aprende y sirven", añadió ad portas de jugar el Abierto de Chile.

Justamente en relación a la actividad en nuestro país, Niemann siente que puede ser un aporte en la masificación del golf.

"Estoy tratando de hacer mi carrera, de conseguir buenos y todo eso va dejando huella en el golf, lo mismo que está haciendo Mito Pereira. Creo que ambos podemos ayudar a masificarlo", dijo.

"Vamos a ser un gran impulso para el golf en Chile, tenemos que ver la manera de aportar para que estén los mejores de la región y siempre tengamos chilenos en el Tour", complementó.