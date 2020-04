Joaquín Niemann: Será extraño jugar sin público

En medio del confinamiento generalizado, el golfista chileno Joaquín Niemann prepara su regreso al PGA Tour, eventualmente el próximo 11 de junio en el Charles Schwab Challenger, en Fort Worth, Texas.

"Entro a todo, pero iré viendo", dijo de entrada el número uno del golf chileno en entrevista con El Mercurio.

"Lo que sí he podido practica harto ha sido el putter en un putting green que me instalaron unos amigos en mi departamento. También he estado pegándole a una malla, pero sobre todo en el green, que es lo que más verdadero que tengo de golf en estas condiciones", añadió el jugador.

"Va a ser extraño jugar sin público. Las canchas se ven distintas sin gente. Pero es por el bien de todos los golfistas. Es lo que hay y de a poco se irá volviendo a la normalidad. Ojalá sea pronto", completó.

Niemann dijo que es posible jugar golf con las medidas necesarias y por eso, hizo un llamado a abrir las canchas en Chile con las debidas medidas de precaución.

"No es tan difícil como en otros deportes. Para volver a los torneos se puede mantener la distancia, pero igual es complicado, ya que hay 150 personas jugando la misma semana, compartiendo camarines, almuerzos. Pero si uno piensa en Chile, encuentro que no es tan difícil . O sea, que cierren los restaurantes, y los camarines, que cierren todo menos la cancha de golf. Creo que no debiera haber problemas. Obviamente manteniendo la distancia entre los jugadores. No veo por qué no. sería bueno que se abrieran las canchas de golf. tomando las precauciones se puede", explicó.