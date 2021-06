Mito Peirera ascendió al PGA Tour tras coronarse campeón en el BMW Charity Pro-Am

El golfista chileno Mito Pereira hizo historia este domingo al coronarse campeón en el BMW Charity Pro-Am, tercer título de la temporada que le permite conseguir el ascenso directo al PGA Tour, en donde se unirá a su compatriota Joaquín Niemann.

How the @BMWCharityProAm was won. 🏆



Chile's Mito Pereira carded a final-round 64 @ThornbladeClub for a 27-under total and four-stroke victory. pic.twitter.com/oOTcKAFr7Z — Korn Ferry Tour (@KornFerryTour) June 14, 2021

Pereirea terminó con una tarjeta de -27 golpes, con un total de 258 impactos, superando por cuatro a Justin Lower, quien había arrancado como líder en esta jornada.

"Todavía no lo puedo creer, si alguien me decía que iba a ganar tres veces en el Korn Ferry Tour no lo hubiera creído. Ya estaba feliz con haber asegurado la tarjeta la semana pasada, pero ahora poder debutar en el PGA Tour en dos semanas es algo increíble", dijo Pereira en la rueda de prensa posterior a la competencia.

Pereira, de 26 años, podrá debutar en dos semanas más en el Travelers Championship y tiene, además, asegurada su tarjeta para la próxima temporada en el PGA Tour.

Next stop is the PGA TOUR. 🙌 Mito Pereira is the newest member after picking up his third @KornFerryTour win today. pic.twitter.com/GHHBPUhSnh — PGA TOUR (@PGATOUR) June 14, 2021

Consignar que Pereira también está clasificado como representante del Team Chile para los Juegos Olímpicos: "Seguro que viajaré a Tokio. Cuando esté tranquilo, pensaré en el calendario que viene y sus opciones", comentó.