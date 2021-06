¡Notable! Guillermo "Mito" Pereira se coronó campeón en el Rex Hospital Open

El golfista chileno Guillermo "Mito" Pereira hizo historia este domingo, luego de coronarse campeón en el Rex Hospital Open, en Carolina del Norte, certamen del circuito Korn Ferry Tour.

El nacional entregó una tarjeta de 67 golpes (cuatro bajo el par), igualó -21 en las tarjetas acumuladas con el alemán Stephan Jaeger, a quien venció en el desempate gracias a un birdie.

Con este resultado, Pereira ratificó su tarjeta del PGA Tour para 2022, donde estará junto a Joaquín Niemann, y además quedó a un paso de abrochar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Mito" recibió múltiples felicitaciones en redes sociales, entre ellas la del Team Chile, la ministra Cecilia Pérez y el PGA Tour.

