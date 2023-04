Caída de un árbol causó momentos de pánico en el Masters de Augusta

Este viernes la segunda jornada del Masters de Augusta debió ser suspendida a causa del mal tiempo que azota a Georgia, Estadod Unidos, y una escena llamó la atención y dio la vuelta al mundo.

Esto porque la caída de un árbol de unos 30 metros provocó momentos de pánico en las inmediaciones de los hoyos 16 y 17, lo que provocó que otros dos también cayeran.

A través de la transmisión oficial fue posible observar al público corriendo de manera despavorida.

De acuerdo a un comunicado de la organización, no hubo lesionados ni heridos.

well THIS was terrifying pic.twitter.com/qfIm2w4zKW