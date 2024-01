Golf: Campeón del American Express no podrá recibir millonario premio al ser amateur

Nick Dunlap, el amateur de 20 años que hizo historia al ganar el The American Express en La Quinta (California), no podrá recibir el premio de 1,5 millones de dólares por no ser profesional.

Dunlap se convirtió en el primer amateur en ganar un torneo del PGA Tour en 33 años desde que lo hiciera Phil Mickelson en 1991, pero las reglas de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) no permiten a los golfistas de su categoría recibir premios económicos por encima de los 1.000 dólares.

El código de la USGA prevé que los golfistas amateur pueden "aceptar cualquier premio, incluidos los premios en efectivo, hasta un límite de 700 libras o 1.000 dólares por competición, a no ser que el organismo rector nacional haya establecido un límite inferior".