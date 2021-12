Reconocido golfista fue acusado de acoso sexual, orinar e ir borracho en un avión

El golfista danés Thorbjorn Olesen, ganador de la Ryder Cup, fue acusado de "agarrar un pecho" de una mujer, orinar en el pasillo de un avión e ir en estado de embriaguez en un vuelo de British Airways en 2019.

Además, el golfista de 31 años fue también acusado de insultar a la tripulación del avión y de atacar a otra mujer.

Los hechos ocurrieron el 29 de julio de 2019 cuando Olesen, tras disputar un torneo de golf en Memphis, volaba desde Nashville al aeropuerto londinense de Heathrow.

Según lo descrito en el juicio, Olsen no recuerda nada de lo que ocurrió, al encontrarse borracho y bajo los efectos de unas píldoras para el sueño.

La mujer a la que presuntamente acosó sexualmente dijo que Olesen "apenas se podía mantener de pie" y que intentó agarrarla y besarla.

"No me dejaba ir. Creo que claramente no sabía lo que estaba haciendo. Todos éramos muy conscientes de su comportamiento por lo agresivo que estaba siendo con la tripulación. Me puso la mano en la cintura y me agarró un pecho. Me sentí en shock", dijo la testigo.

Olesen, que ha negado todos los cargos de los que se le acusan, también empujó a una de las azafatas que le intentó ayudar a salir del baño cuando este, ya en estado de embriaguez, se encontraba empujando una puerta de la que había que tirar.

Esto enfureció al golfista que empujó a la mujer y que terminó orinando en el pasillo del avión. Su comportamiento llegó a comprometer el vuelo y la tripulación reconoció que, de haber ido a mayores, podrían haber dado la vuelta rumbo a Nashville.

Cuando el avión aterrizó, Olesen fue arrestado y admitió ante la policía que no recordaba nada de lo ocurrido, que se había tomado varias pastillas y copas de alcohol con la intención de dormirse y que estaba muy avergonzado. El juicio continúa esta semana en la Corte Aldersgate House Nightingale de Londres.