"Cachito" Vigil: Mi sueño es que las Diablas sigan creciendo

El técnico de la selección chilena de hockey césped, Sergio"Cachito" Vigil, comentó su exitoso proceso al mando de las "Diablas", y aseguró que su gran objetivo es que el equipo y el hockey femenino nacional siga creciendo.

"Mi sueño no tiene que ver con una meta específica en cuanto a logros. Los sueños siempre son más grandes que las metas porque las metas son el punto de llegada y los sueños son el punto de partida. Para mí, mi orgullo con las Leones es verlas ahora creciendo cada vez más, aunque yo no sea su entrenador", dijo el argentino en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Con las Diablitas mi sueño es el mismo: que sigan creciendo, que después de ser campeonas sudamericanas se trabaje para que ellas puedan tener nivel olímpico o mundial", añadió.

Al ser consultado cómo se logra, Vigil explicó que "con trabajo en equipo. Con convencimiento. Y fíjese que eso es lo que he encontrado en Chile desde que llegué a trabajar acá. Lo que más valoro es que cada uno de los que han participado de este proceso ha tenido un rol y lo ha sabido cumplir. Hablo de los dirigentes, de mi staff técnico y de las jugadoras. Hay una apertura por parte de todos ellos para ser parte del equipo".

Respecto a la alta competencia, el entrenador comentó "es un salto al vacío. Estar en ese nivel no es divertido, pero hay que disfrutarlo. Yo aprehendo, así con h, con mi staff, con mi equipo y ellos están hoy en la misma sintonía. Eso es lo que hay que tener claro para ir la alta competencia. Puedes tener 10 postgrados en Harvard, pero si no entiendes al ser humano no te servirán para ir a la alta competencia".