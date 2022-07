Chile ofreció dura batalla antes de ceder ante las campeonas olímpicas en el Mundial

La selección chilena femenina de hockey césped ofreció una dura batalla al mejor equipo del planeta antes de terminar cayendo por 1-3 ante Países Bajos en la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial de Países Bajos y España.

El elenco nacional defendió de manera correcta ante las vigentes campeonas mundiales y olímpicas, pero cuando solo restaban dos minutos para el final del primer cuarto un córner cuarto terminó con la apertura de la cuenta a través de Lidewij Welten.

En el segundo lapso, el elenco de Sergio "Cachito" Vigil mejoró y luego de un espectacular contragolpe Francisca Tala marcó el empate que llenó de ilusión a Las Diablas.

Así se fueron al descanso largo, tras el cual las neerlandesas entraron con todo con el objetivo de marcar su superioridad y lo lograron pese a la obstinada resistencia de las chilenas.

Yibbi Jansen y Eva De Goede marcaron para el elenco europeo y sentenciaron el marcador.

Pese a la caída, Chile ya estaba clasificado a los octavos de final del torneo, instancia donde se verán las caras presumiblemente ante Bélgica, elenco que seguramente terminará segundo en el Grupo D.

Aquel duelo se disputará el próximo sábado 9 de julio.

CHILE SCORE AGAINST NETHERLANDS! 🤯



Look at the celebrations of the players, coach and fans 🤣



Playing for a nation and shocking the world ♥️🇨🇱 #HWC2022 | @chile_hockey | @watchdothockey App 📲 pic.twitter.com/gSraJ4kXPv