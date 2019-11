Marcelo Bielsa se reunió con Las Diablas antes de que enfrentaran a Gran Bretaña

Las Diablas, que tenína como misión levantar un 3-0 frente a gran Gran Bretaña en su revancha de este domingo, lamentaron un 2-1 tras una lucha reñida, que las dejó sin opciónes de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la previa al partido disputado en el centro Lee Valley de Londres, las chilenas y su técnico Sergio Vigil recibieron el apoyo de Marcelo Bielsa, quien les brindó una breve charla antes de afrontar el desafío de la remontada.

Luego, el ex DT de la selección chilena de fútbol y actual técnico del club inglés Leeds United se mantuvo en las tribunas observando el encuentro.

Marcelo Bielsa now coaches hockey. The man can do everything. #lufc pic.twitter.com/aDTrkWVnmZ — Tom Carnduff (@TomC_22) November 3, 2019

At the Lee Valley Hockey Centre where the British women's squad, the reigning Olympic champions, have beaten Chile 5-1 on agg in a playoff to secure their spot at Tokyo 2020. The South Americans have been supported in Stratford by #Leeds boss Marcelo Bielsa pic.twitter.com/92fRCvTAHB — Rob Maul (@Rob_Maul) November 3, 2019