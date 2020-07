La ITF puso el oro olímpico de Massú y González como uno de los más importantes de los Juegos

La Federación Internacional de Tenis, a través de su cuenta en Twitter, destacó la medalla de oro ganada por Nicolás Massú y Fernando González como uno de los momentos más importantes de la historia de los Juegos Olímpicos.

Ocurre que a un año del inicio de los Juegos Olímpicos Tokio, diversidad entidad del olimpismo respondieron a un tuit de @Olympics, y ahí la ITF resaltó a la dupla nacional "haciendo historia".

"Este es momento en que Massú y González le dieron a Chile su primer oro olímpico en Atenas 2004", escribió junto al emotivo video de la celebración.

History makers! 📖



Here's the moment when @massunico & @fergonzalezel became Chile's first-ever Olympic gold medallists at Athens 2004 🥇 🥇



🎥 @juegosolimpicos | #1YearToGo | #StrongerTogether | @Olympics pic.twitter.com/RdTlSvHuh7