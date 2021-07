Carla Guerrero: Disculpas a la gente porque los resultados no se dieron, pero entregamos todo

La seleccionada chilena Carla Guerrero lamentó la caída de la Roja ante Japón por los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la que el equipo que dirige José Letelier fue eliminado de la cita de los anillos.

"Siempre he dicho que el apoyo de la gente ha sido incondicional con nosotras, eso me deja tranquila, siempre hemos tenido el apoyo y disculpa la gente que a lo mejor los resultados no se dieron, pero lo dimos todo", indicó a la transmisión oficial de TVN.

"Hay que saber que la realidad nuestra es totalmente diferente a las otras once selecciones que están acá, son realidades diferentes, entonces nos sentimos unas ganadoras", agregó.

Luego, envió un mensaje a su familia: "Que me perdone, siento que no estuve a la altura, siempre han estado conmigo".