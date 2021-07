Ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 contó con música de videojuegos

Los Juegos Olímpicos de Tokio arrancaron oficialmente este viernes con la ceremonia inaugural en la capital japonesa y durante el desfile de los deportistas de todo el mundo, incluyendo los del Team Chile, se escuchó de fondo versiones orquestadas de temas musicales de famosos videojuegos.

El desfile olímpico arrancó la introducción de Dragon Quest, y le siguieron versiones instrumentales de franquicias como Final Fantasy, Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Monster Hunter, la saga "Tales of" y Sonic.

Las melodías fueron reconocidas por los fanáticos de los videojuegos, quienes expresaron su emoción por el uso de estos temas, que son representativos de la cultura tecnológica de Japón en los últimos 30 años.

FINAL FANTASY MAIN THEME PLAYING I AM LITERALLY CRYING RIGHT NOW THIS IS TOO EPIC 😭😭😭 #Tokyo2020 pic.twitter.com/BTNO7A4XA5