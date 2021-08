Clavadista británico fue captado tejiendo en competencia de Tokio y se viralizó en redes sociales

El clavadista británico Thomas Daley se viralizó durante las últimas horas en las redes sociales, tras ser captado tejiendo mientras presenciaba alguna de las pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El deportista es un reconocido activista de la causa LGBT y se ha robado las miradas en la cita olímpica.

"Estoy orgulloso de decir que soy gay y campeón olímpico. Cuando era joven pensaba que nunca lograría nada por ser quien era", fueron sus declaraciones hace algunos días.

Daley ganó medalla de oro en la plataforma de 10 metros en sincronizados el pasado lunes 26 de julio.

Revisa el momento

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE