Fernanda Aguirre: Lo único que quiero es volver a mi casa

Luego de arrojar positivo por coronavirus, la taekwondista chilena Fernanda Aguirre solo espera volver lo antes posible al país y así dejar atrás su frustrada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Ayer tenía esperanzas y las iba a tener hasta el final, pero hoy por la tarde me enteré que ya fui reemplazada, así que solo queda aceptar. Lo único que quiero es volver a mi casa. Se supone que son 10 días de cuarentena, y ahí me harán otro PCR. Tengo fe que todo saldrá bien", dijo la deportista a Las Últimas Noticias.

"Estoy destrozada. Siento que mi corazón está roto, tengo mucha pena, mucha angustia, estoy frustrada, tengo rabia, muchos sentimientos encontrados", añadió.

La deportista nacional contó cómo vivió este amargo momento: "Nunca pensé que me iba a pasar. Tenía las dos vacunas. Iba muy confiada porque en Uzbekistán me habían hecho tres PCR, todos negativos. Mi coach (José Zapata), que iba conmigo en todo momento salió negativo", narró.

"Creo que es injusto. Me preparé tanto para este momento que no siento que me lo merezca, que todo mi trabajo, mi esfuerzo y el de mi equipo se haya visto perjudicado por una pandemia. Siento que no se deberían haber hecho los Juegos porque podía pasar algo como esto y están jugando con la vida de muchos deportistas que les pueden pasar lo mismo. Con mi equipo siempre pensamos positivo, nunca nos imaginamos algo así. Estaba en las probabilidades obviamente, pero intentábamos a toda costa no pensanro para no atraer el covid", añadió.