Hermano de María José Urrutia: Sufrí con el travesaño, recordé el palo de Pinilla

Ignacio Urrutia, hermano de la seleccionada nacional María José, lamentó el tiro en el travesaño que tuvo la delantera de la Roja en la caída 2-1 ante Canadá en la segunda fecha de los Juegos Olímpicos.

"Sufrí mucho con ese travesaño infernal, pero sé que hizo un gran partido (...) No lo vi a la primera, no me fijé que había sido ella y cuando mostraron la repetición no lo podía creer", expresó a Las Ultimas Noticias.

Agregó que "se me vino a la cabeza el palo de Pinilla (Mundial 2014) y el de Brereton (en Copa América 2021)".

El próximo desafío que tendrá Urrutia y la Roja será este martes a partir de las 07:00 horas contra Japón.