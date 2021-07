Manuel Selman tras competir en los Juegos Olímpicos: Me motiva para clasificar a París 2024

Dos días después de haber competido en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el surfista chileno Manuel Selman hizo un pequeño balance de su participación, en la que quedó fuera en la primera ronda de repechaje.

"Estoy muy orgulloso y contento de estar dentro de los primeros 40 surfistas olímpicos. Esta experiencia se queda conmigo para siempre. Representar a Chile, Dominicana y el resto de Latinoamérica es un orgullo de verdad", expresó en sus redes sociales el deportista nacional.

Así mismo, explicó que: "Con todo lo dicho, no estoy feliz con mi resultado, las olas no nos acompañaron de la mejor manera y se cometieron errores tácticos, pero sé que tengo el nivel para ganar esa medalla olímpica y esos dos heats no definen mi nivel de surfing en lo más mínimo, eso es algo que me motiva aun más para seguir compitiendo y clasificar a París 2024, esa es mi nueva meta y voy a llegar ahí surfeando mejor que nunca".

"Gracias a todos por el apoyo, que viva el Surfing y que viva Chile mierda que somos surfistas Olímpicos", remató.

