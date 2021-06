Mo Farah no logró clasificar a los Juegos Olímpicos en la clasificación de los 10.000 metros

El astro británico Mo Farah, cuádruple campeón olímpico, no podrá defender en Tokio 2020 el título de los 10.000 metros, ya que este viernes falló al cumplir la marca mínima en la clasificación para la competencia.

Sir Mo Farah will not defend his 10,000 metres Olympic title after failing to achieve the qualifying time at the British Athletics Championships.