Terminó el sueño olímpico: La Roja Femenina perdió con Japón y dijo adiós a Tokio 2020

Terminó el sueño de la selección chilena femenina en los Juegos Olímpicos. La Roja hizo lo que pudo, pero fue superada por la cuenta mínima ante Japón en el cierre de la fase grupal y se despidió sin saber de triunfos de Tokio 2020.

La Roja necesitaba obligatoriamente la victoria para clasificar como mejor tercera. Sin embargo, nuevamente sufrió ante la jerarquía de un rival con más experiencia y que también estaba en la misma situación, buscando una victoria para no decepcionar en su propio torneo.

En ese marco, las asiáticas se adueñaron del balón y con mucha técnica y velocidad dominaron a La Roja, que mantuvo su arco imbatido la primera parte gracias a la gran actuación de la capitana y para muchos mejor portera del mundo, Christiane Endler.

No obstante, ese equilibrio se distorsionó en el segundo tiempo. Chile por fin pudo acercarse y en el minuto 75, Francisca Lara protagonizó la jugada de la polémica.

La volante cabeceó un centro y la pelota entró al límite en el arco, pero no lo cobraron. No hubo chequeo completo del VAR y la repetición televisiva mostró, en primera instancia, que la esférica no cruzó completamente la línea.

Sin embargo, al rebotar, la pelota parece, según la imagen, que está completamente dentro del arco, dejando la duda sobre la validez del gol instalada para siempre.

¿Fue gol? La polémica jugada en el segundo tiempo del partido de @laroja y Japón en los JJ.OO. de #Tokyo2020 #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/Zpw2COwvYD — Rodrigo (@r_crooker) July 27, 2021

La Roja, desconcertada por esta situación, perdió concentración y a los minutos permitió el gol japonés, con un remate de Mina Tanaka en el 77'.

Pese a la urgencia de buscar el milagro, Chile no pudo quitarle el dominio a las anfitrionas, que controlaron el juego hasta el final del partido.

Desde el plano táctico, la estrategia no fue la mejor y las reacciones del técnico Letelier fueron tardías, sin dar el golpe de timón necesario para evitar las tres derrotas, ante Gran Bretaña, Canadá y Japón.

Aún así, La Roja se puede retirar orgullosa, porque más allá de las caídas, ya hicieron historia al ser el primer plantel femenino de fútbol en representar a nuestro país en la cita de los anillos.