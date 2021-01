Yasmani Acosta piensa en grande para los JJ.OO. de Tokio: Voy decidido a la medalla de oro

El luchador chileno Yasmani Acosta, campeón en el Grand Prix de Francia en la categoría +130 kilos, aseguró que piensa en grande de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues irá por una medalla de oro.

"No me conformo con cualquier medalla, voy decidido a la medalla de oro y para eso entreno día a día. Quiero llegar al cien por ciento a esos Juegos para poder pelearla y obtenerla", señaló al medio La Cuarta.

Tambíen se mostró ilusionado sobre la opción de competir en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pues sostuvo que "siempre me exijo un poquitito más así que quiero salir campeón. Qué mejor momento que en unos Juegos Panamericanos donde la sede va a ser Chile. Vamos a tener los Juegos en la casa, así que hay que darle al máximo y guerrear bastante".

Igualmente contó sobre sus entrenamientos en Croacia: "Para entrenar con gente de mi peso tengo 14 personas y de nivel, me ayudan mucho a mejorar. Puedo hacer lucha que en Chile no, en América me cuesta luchar a este nivel, así que lo estoy aprovechando al máximo. Tengo 11 días para morirme entrenando y aprovechar a todos los rivales", explicó.