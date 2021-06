Benjamín Herrera superó dificultades y fue octavo en Mason Dixon

En un frustrado intento por mejorar las condiciones de su moto, Benjamín Herrera se enfrentó a una dificultosa jornada durante la octava fecha del Grand National Cross Country (GNCC), disputada el fin de semana pasado en el circuito de Mason Dixon, Pennsylvania.

Sin embargo, el piloto no se rindió y con determinación y perseverancia logró finalizar la carrera y quedarse con el octavo puesto, lugar que lo sigue ubicando dentro de los diez mejores de su categoría en este campeonato.

Benjamín, quien ha logrado excelentes resultados en esta temporada en Estados Unidos, explica que intentó probar un nuevo setting en la suspensión delantera de su moto, pero los efectos no fueron los esperados.

"No tengo un equipo acá, por lo que ha sido muy difícil hacer modificaciones en la moto. Intenté mejorar modificando la horquilla para tener un mejor rendimiento, y no resultó muy bien. Eso me trajo muchos problemas durante la carrera. Si bien no fue el resultado que esperaba, logré terminar, pero siento que pudo haber sido mucho mejor".