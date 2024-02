Ruy Barbosa regresará a la competencia tras seis meses fuera por grave lesión

Después de seis meses y 13 días de fracturarse el peroné y el tendón de Aquiles izquierdos, Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda), piloto número uno de Chile y Latinoamérica regresa a las competencias en el Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) AMA de Estados Unidos.

En 2023, participó en nueve de las doce fechas del GNCC, obteniendo el cuarto puesto en la clasificación general de la categoría XC2 PRO para motos de 250cc, acumulando un total de 191 puntos. Antes de su lesión, hasta la novena fecha, el piloto chileno se encontraba en el segundo lugar de la tabla, a tan solo tres puntos del líder y vigente campeón, el neozelandés Liam Draper. Este logro lo convirtió en el primer latinoamericano en alcanzar dicha posición en los 49 años de historia del GNCC.

La primera estación del certamen norteamericano será este domingo 18 de febrero a las 15:00 horas de Chile (13:00 hora local) en el circuito Big Buck de Union, en Carolina del Sur, donde el chileno de 25 años se enfrentará a los mejores enduristas de largo aliento del mundo.

"Para esta carrera no estoy al 100% ni cerca, pero me siento bien y cómodo arriba de la moto, pese a solo tener pocas horas de recorrido. El domingo será un buen día de prueba en un circuito durísimo. Lo claro es que mi objetivo es terminar la carrera y sumar la mayor cantidad de puntos posibles", indicó Barbosa.

El circuito de 19.308 metros en medio de bosques estrechos, campos, cruces de arroyos, barro y subidas de colinas, promete ser un desafío formidable para Barbosa y sus competidores, quienes darán entre cinco y seis vueltas hasta completar tres horas de carrera.

"He estado realizando un fuerte trabajo físico y kinésico para recuperarme de la doble lesión así que espero no tener problemas durante las tres horas de carrera. Lo otro es que el equipo me recibió muy bien cuando llegué el 9 de enero a retomar los entrenamientos", explicó Ruy, quien competirá en una moto Honda 250 del año 2024.

Los favoritos en la clase XC2 250 Pro son Liam Draper, el campeón, y el australiano Angus Riordan, subcampeón 2023. También se menciona a los integrantes del equipo Phoenix Racing Honda: Cody Barnes, Michael Witkowski y Ruy Barbosa, aunque para el chileno será una incógnita luego de casi 200 días de inactividad.