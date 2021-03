Ruy Barbosa terminó 11° en Estados Unidos tras caer a un río

El undécimo lugar consiguió el piloto chileno Ruy Barbosa en la categoría XC2 250cc Pro durante la tercera fecha del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, tras enfrentar duros momentos en los dos primeros giros de la carrera que fue ganada por el estadounidense Jonathan Girrois.

El piloto nacional cronometró 3h04'07", quedando a poco más de 12 minutos del triunfador.

El piloto Honda del Team Phoenix Racing largó en los primeros lugares de la serie para motos de 250cc, quedando tercero, sin embargo, en la segunda vuelta tuvo una caída y rompió el tubo de escape, lo que significaron varios minutos de pérdida, quedando en la posición 13°, hasta cruzar la meta 11°.

"Esta carrera era la mía... Partí último y remonté hasta estar tercero en la primera milla, pero cometí un error al seguir un sendero donde me caí a una zanja y de ahí a un río, cayendo al agua y sobre mi moto cayó otra. Me ayudaron para sacarme y seguí, pero la moto quedó con problemas mecánicos. Debí parar en el pit stop, cambiar el tubo de escape donde perdí varios minutos. Me pasaron los de mi categoría (250cc) y los de la 450cc, quedando muy atrás. Recuperé, pero no fue suficiente", expresó Barbosa.

La próxima fecha del Grand National Cross Country (GNCC) se efectuará los días 27 y 28 de marzo en el circuito Camp Coker Bullet, en Society Hill, Carolina del Sur, en la costa este de Estados Unidos.