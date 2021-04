Fabio Quartararo ganó el Gran Premio de Doha en el MotoGP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su primer triunfo de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Doha de MotoGP, por delante de los pilotos de la escudería satélite Pramac de Ducati, el francés Johann Zarco y el español Jorge Martín.

El francés Johann Zarco es el nuevo líder del mundial con 40 puntos, por delante de Quartararo, que iguala con su compañero de equipo Maverick Viñales, a 36 puntos.

