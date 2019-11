Marc Márquez se mostró contento tras operación en su hombro derecho

El piloto español Marc Márquez, que fue operado el miércoles del hombro derecho, envió este jueves una fotografía desde su cuenta en Twitter con un mensaje de optimismo, después de un nuevo percance que lo llevó al quirófano.

"¡Buenos días! Ya estoy más o menos despierto. La operación salió bien y ahora ya hay ganas de empezar la recuperación. Gracias por los mensajes de apoyo", apuntó el ya seis veces campeón del mundo de MotoGP.

El campeón español fue intervenido quirúrgicamente del hombro derecho en el Hospital Universitari Dexeus del Grupo Quironsalud, en Barcelona, en el que se prevé que reciba el alta en las próximas 48 horas, informó en un comunicado el equipo Repsol Honda.

En la operación del ocho veces campeón del Mundo participaron los doctores Xavier Mir, Víctor Marlet y Teresa Marlet, todos miembros de ICATME (Institut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport).

Márquez se lesionó el hombro derecho el lunes en los entrenamientos que se desarrollaban en Jerez. Tras notar molestias como consecuencia de dicha caída, tomó la decisión de operarse como medida preventiva tras consultarlo con sus doctores.

Good morning! I’m more or less awake😅 The surgery went well and I’m eager to start the recovery! Thanks for your support pic.twitter.com/G7Jp9Fkjnq