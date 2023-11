Adiós a un goleador: Marcelo Moreno Martins anunció que se retirará de la selección boliviana

El máximo goleador en la historia de la selección de fútbol de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, anunció este lunes su retiro del elenco albiverde y señaló que sus últimos partidos serán frente a Perú y Uruguay por las Clasificatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

"He tenido que tomar una decisión con mi familia, con mis amigos y creo que completé un ciclo en lo que es la selección boliviana de fútbol, estos dos partidos serán los últimos partidos que yo pudiera representar a mi país, a mi selección", expresó Martins Moreno.

El goleador boliviano hizo este anuncio en una conferencia de prensa en la región oriental de Santa Cruz e indicó que es una decisión difícil, pero que siempre ha "dado todo" por la escuadra nacional y que siempre estará orgulloso de "representar de la mejor manera" al país.

Agregó que "se va por la puerta grande" y que lo dio todo por la selección boliviana, por lo que ahora toca apoyar a los jugadores más jóvenes y que cree en los procesos de formación que se realizan con la selección.

El artillero boliviano de 36 años acotó que no puede exigirse nada más, ya que durante todos estos años en la selección puso sus ganas, su predisposición y todo su esfuerzo para intentar que Bolivia vaya nuevamente a un Mundial, pero a pesar de no lograrlo, no deja de soñar de ir como "dirigente o entrenador".

El boliviano destacó sus logros individuales "en una selección que para todos afuera no es tan competitiva", pero que le llena de "orgullo" todos los goles realizados con la Verde.



Martins jugó 106 partidos con la selección boliviana, una nueva marca con la Verde, y suma hasta hoy 31 anotaciones.