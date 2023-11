Eduardo Berizzo: Me indigna la liviandad de que todo el mundo puede hablar de tu trabajo

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, hizo la previa del duelo que la Roja jugará ante Paraguay este jueves por las Clasificatorias al Mundial de 2026, y se refirió a la posibilidad de dejar el cargo en caso de no darse buenos resultados ante los guaraníes y el próximo martes ante Ecuador.

"Me indigno, y no solo porque el resultado interrumpe un proceso, sino por la liviandad de que todo el mundo puede hablar de tu trabajo. Imagínate si invertimos esto y ustedes que son 25... No sé, pierden su trabajo por un análisis, le erraron en la confección de la nómina ¿Por qué hablamos del trabajo de otro con tanta liviandad? Quedarse sin trabajo es complicado para ti y para mí", dijo Berizzo en conferencia de prensa.

"A mí me gustaría encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, porque no es nada agradable quedarse sin trabajo, pero es más desagradable es escuchar a otros pedir que te quedes sin trabajo", añadió.

"Evidentemente estamos expuestos porque es un trabajo público, pero no debiésemos permitirnos jugar con la buena fe, y con ser honestos profesionalmente. No puedo opinar del trabajo de un colega, y tampoco el análisis de un periodista, por más que yo creo que está equivocado, y mucho menos me atrevería a recomendar que alguien se quede sin trabajo. Sé que este trabajo depende de los resultados, pero indigna escuchar a alguien de que otro se quede sin trabajo", complementó.