Gustavo Poyet criticó a Marcelo Bielsa por caída de Uruguay

El exentrenador de Universidad Católica y actual seleccionador de Grecia, Gustavo Poyet, criticó al técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, por la caída 2-1 ante Ecuador en la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

"Si me das la alineación a mí con los que estaban citados, creo que ponía cuatro, cinco o seis de los que puso Bielsa. No le encajaba esa alineación ni a palos, no tenía chance", dijo en palabras reproducidas por el medio argentino Olé.

La selección de Uruguay rescató tres puntos en las dos primeras fechas del camino a la próxima cita planetaria gracias a su triunfo 3-1 sobre Chile.