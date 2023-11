Manuel Ugarte habló sobre su gesto obsceno a Rodrigo De Paul: Lo hice sin darme cuenta

El seleccionado uruguayo Manuel Ugarte, autor del polémico gesto a Rodrigo de Paul en el triunfo del elenco celeste ante Argentina el pasado jueves, se refirió a aquel hecho y aseguró que lo hizo sin darse cuenta.

"En el momento lo hice capaz que sin darme cuenta, pero el partido siguió y me enteré que se había hecho viral el gesto cuando terminó el partido. Yo no me acordaba cuál era", comentó el futbolista en la previa del partido que el elenco celeste jugará hoy ante Bolivia.

"Al principio me quería matar, pero obviamente no está bien, pero bueno, es un partido que se juega a máxima intensidad, a veces en caliente hago cosas que no tengo que hacer, pero lo importante es que ganamos", añadió.

El futbolista perteneciente a PSG contó que "no hablé con De Paul, pero obviamente pido disculpas porque es algo que se hizo viral. Pero también como dijo él, es algo que queda en la cancha, yo creo que no lo tomó bien, pero le sacó importancia, como tiene que ser y bueno, fue como fue".

Sobre los dichos de Lionel Messi, Ugarte reconoció que "se molestó mucho, pero bueno, son cosas que quedan ahí que capaz más adelante las tengo que pensar pero en caliente me salen, pero como te digo, en el momento no me di cuenta".