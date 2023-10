Matías Catalán: Sabemos la clase de jugador que es Paolo Guerrero

El defensor de la selección chilena Matías Catalán hizo la previa del duelo que jugará la Roja ante Perú este jueves por las Clasificatorias al Mundial de 2026, y aseguró que si bien saben la clase de jugador que es Paolo Guerrero, también dejó en evidencia que la idea es enfocarse en lo que pueda hacer el conjunto nacional.

"Sabemos la clase de jugador es Paolo, pero sabemos que somos 11 contra 11 y depende más de lo que hagamos nosotros de lo que haga el rival. Son pocos los días que uno está acá y se trata de trabajar lo mejor posible en eso", dijo Catalán en conferencia de prensa.

"Hay que ir paso a paso. Hoy pensamos en Perú, y después veremos a los rivales, la tabla. Estamos enfocados en Perú, y trataremos de hacerlo lo mejor posible y quedarnos con los tres puntos", añadió.

"Los primeros dos partidos no nos fue de la mejor manera, y ahora se vienen dos partidos con rivales directos, son seis puntos importantes. Sabemos que en el proceso sacando buenos resultados se hace más fácil, y tenemos un buen grupo. Hay una buena armonía, estamos seguro de que podemos sacar buenos resultados", complementó.

Respecto a su posición en la cancha como lateral derecho, Catalán expresó que "no es el puesto donde lo he estado haciendo habitualmente, pero he jugado ahí casi toda mi carrera. Más allá de lo que haga el rival, es importante pasar con criterio, primero marcar, y cuando tengamos la pelota tratar de tener profundidad. Será un partido duro y trataremos de hacerlo de la mejor manera".

Sobre sus partidos con la Roja, el jugador de Talleres expresó que "esperé mucho este momento. Sabía que en algún momento me iba a tocar si andaba bien en los clubes y trato de disfrutarlo al cien, porque hay un gran grupo, el día a día es buenísimo. Sabemos que es un rival directo, y trataremos de hacerlo de la mejor manera, creo que llegaremos de la mejor manera".

Por último comentó la importancia de Arturo Vidal pese a no estar citado por lesión: "Está haciendo su recuperación y lo hemos cruzado en el complejo. Él siempre me da confianza, y cada vez que hablamos siempre me tira para delante, es un referente, sabemos lo que significa para la selección y creo que es importante que él esté con nosotros, dentro o fuera de la cancha".