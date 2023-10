Messi restó importancia a escupo de Sanabria: No sé quién es

El jugador argentino Lionel Messi le bajó el perfil al escupitajo que le lanzó por la espalda el paraguayo Antonio Sanabria (quien lo negó), pues considera que si habla mucho sobre el episodio, el jugador albirrojo se hará "conocido".

"No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido", contó luego del triunfo 1-0 de la escuadra trasandina, por las Clasificatorias.

"La verdad es que no sé quién es, porque no sé quién es el chico éste, pero no lo vi", agregó.

"Me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia, sino va a salir en todos lados y es peor, se hace conocido... mejor dejarlo ahí", completó Messi.

Sanabria desmintió que hubiese atacado al albiceleste, pues señaló que se trató de un efecto de la cámara en que fue captada la acción.