Paolo Guerrero: Lo que más queremos es traernos los puntos desde Chile

El delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, afirmó que el grupo dirigido por Juan Reynoso está con buen ánimo esperando la visita de este jueves a Chile, por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026.

"Por lo que se siente, hay un buen ambiente, un buen grupo, y lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos", declaró en conferencia de prensa, en la que también destacó la convocatoria del jugador Oliver Sonne, que llegó desde Dinamarca.

"La llegada de Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando, es un poco callado. No habla mucho español y yo no hablo tan bien el inglés, pero me imagino que algo me comunicaré con él, para que se sienta tranquilo y cómodo. Lo único que se le pide es que sude la camiseta", apuntó.

"Necesitamos sumar, se nos viene un partido bravo, difícil contra Chile, es un clásico, un partido con un rival directo donde ellos y nosotros necesitamos sumar, vamos a trabajar para eso (...) por ahora nos olvidamos de Argentina, primero es Chile", avisó.

La Roja se mide a Perú el jueves desde las 21:00 horas.