Quemante columna de diario peruano: Alexis Sánchez le tiene terror a la patada

Este jueves se juega una nueva edición del clásico del Pacífico, duelo que reunirá a Chile y Perú en el Estadio Monumental, y como ya es tradicional la prensa peruana incendió el ambiente con una quemante columna donde aseguran que está la posibilidad real de vencer por primera vez a Chile en Santiago.

"Ni Argentina ni Brasil. Nuestro rival de toda la vida es Chile y nos cuesta como mela sacar resultado en Santiago. Ya hicimos la fiesta en Paraguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Uruguay, pero allá donde nos silban el himno, los perros nos muerden y hasta los carabineros nos escupen, todavía no golpeamos", dice la opinión de "El Bombardero", del diario Trome.

"Y la neta que esta selección del 'Toto' Berizzo es de las peores de las últimas dos décadas", añade.

"No voy a utilizar la palabra ganable, pero si nos la creemos y estamos aplicaditos podemos romper la mala racha", complementa.

Y luego da pie a analizar a algunos de los seleccionados chilenos, partiendo por Alexis.

"Cuando la rompía en River, Udinese. Barcelona, Arsenal, United o Inter nunca fue problema. Era uno más en la 'Roja' ante la blanquirroja. ¿Y por qué? Le tiene terror a la patada. Hay que mirar YouTube cuando el 'León' Zambrano con pelota y todo lo mandó a los paneles de oriente, en Santiago. No le sacaron ni amarilla. Desaparecido del mapa", contó.

"Tampoco me vengan con que Medel y Aránguiz, los más veteranos, marcan la diferencia. Esos están ahí porque no tienen recambio generacional. Y la edad pesa. La experiencia es fundamental, pero no en sillas de ruedas. Y no va a ser", añadió.

"Ese 'inglés' Ben Brereton es un carrito chocón de aquellos. Tanto así que es pan con relleno en el Villarreal de España, donde no ha anotado un gol en 8 partidos, ni en el debut de la Europa League. Lo ponen en los descuentos para que haga tiempo siendo '9′. Una total estafa", complementa en relación al delantero y antes de explicar que el principal arma de la Roja es la localía.

"Yo diría que lo más fuerte que tienen en su localía. Por eso han elegido el Monumental de Colo Colo, donde las tribunas están a un metro de la cancha. Alucinan que con la garganta, un bombo o un botellazo van a llevarse los tres puntos. Esos no son chistosos", comentó.