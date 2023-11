Scaloni: "Es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay"

Antes del duelo frente a Brasil en el Maracaná y tras la primera derrota de Argentina en todo 2023, ante la Celeste por 0-2, el técnico de la escuadra campeona del mundo, Lionel Scaloni, declaró que "es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay".

"Fue un partido muy particular el del jueves, es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay", declaró el entrenador que ganó con Argentina el Mundial de Qatar 2022, quien resaltó que, aunque su equipo hizo un mal partido, es importante destacar que no dejó de intentarlo y que ahora "toca levantarse".

Además, Scaloni valoró al rival al equipo de Fernando Diniz, que viene de sufrir dos derrotas consecutivas -una ante Uruguay en Montevideo y otra ante Colombia en Barranquilla-, pero cuyo último resultado (2-1) es engañoso y no refleja el nivel de la "Canarinha" que, pese a estar afectada por las lesiones, tiene reemplazos de primer nivel.

"El resultado frente a Colombia es engañoso, tienen buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a ganar", declaró el seleccionador.

El exjugador de Deportivo de la Coruña reiteró la idea de que siempre defendió que Argentina no era imbatible, por lo que afirmó que ahora "toca levantarse" y sumar los tres puntos.

Sobre los posibles cambios, el seleccionador declaró que todavía no tiene claro el once que planteará. "No voy a tocar mucho el equipo, pero todavía no le di el equipo a los jugadores", comunicó.

Scaloni, además, hizo mucho hincapié en que si hay cambios, que va a haber algunos, según él mismo, no por rendimiento de sus futbolistas, sino para intentar hacer daño al rival.

Argentina se medirá a Brasil este martes en la sexta fecha de las Clasificatorias. En la tabla sigue como líder, con 12 puntos, dos más que Uruguay y tres más que Colombia.