Scaloni explicó ausencia de Messi en La Paz: Intentó recuperarse, pero no se sentía cómodo

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, repasó el sólido triunfo sobre Bolivia en las Clasificatorias y se refirió a la ausencia de Lionel Messi, quien no fue incluido en la nómina para aquel encuentro.

"Leo no estaba para jugar. El intentó recuperar y no se sentía cómodo... Y bueno, no lo arriesgamos", contó escuetamente en conferencia de prensa.

"Hay un grupo de jugadores que juegan muy bien al fútbol y sin ello sería imposible hacerles entender que con la pelota se puede llegar a conseguir estas cosas. Eso es lo más importante y creo que es mérito de ellos", analizó sobre el partido.

"Tiene su dificultad la atura, pero no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos", destacó el estratega.

"Ganar acá o ganar en otros sitios tiene la misma importancia. Acá tienen que venir a jugar todos y esperamos que Bolivia le ponga dificultad como nos pone a nosotros", añadió Scaloni.

Argentina sumó dos duelos ganados en igual cantidad de jornadas en un buen inicio de camino rumbo a Norteamérica 2026 para los campeones del mundo.