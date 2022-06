Enrique "Cua Cua" Hormazábal, el "rebelde" que se quedó sin la fiesta del Mundial en Chile '62

Cuando nos referimos a Enrique "Cua Cua" Hormazábal, lo hacemos de uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol chileno, con un tremendo paso por Colo Colo entre las décadas del '50 y el '60, marcando una época en el "Popular".

Hormazábal marcó 85 goles en 178 partidos disputados entre 1956 y 1965 en el "Cacique", club al que llegó tras ser una gran promesa en Santiago Morning, elenco en el que dio sus primeros pasos en 1948.

En la selección chilena jugó 31 partidos y anotó 13 goles, siendo parte de los fracasos en los procesos clasificatorios para Suiza '54 y Suecia '58, que terminaron con La Roja sin ir a esos Mundiales.

No obstante, su gran rendimiento en la selección y en los "albos" lo situaron en el radar de Fernando Riera, quien en su llegada lo consideró para sus trabajos con miras a la cita planetaria de 1962.

"Cua Cua" se sabía bueno y tenía aprehensiones con el estilo de juego y la disciplina impuesta por el "Tata" Riera, por lo que se demostró rebelde en las sesiones de entrenamientos, según cuenta la historia.

Riera le dio algunas oportunidades a la mejor figura del balompié nacional, en ese entonces, pero este jamás congenió, por lo que terminó saliendo del equipo y quedándose sin Copa del Mundo, lo que generó gran rechazo en la prensa de la època y los hinchas, que querían ver al tremendo jugador en el torneo.

Tras el dolor de perderse el Mundial, Hormazábal contó en la extinta Revista Estadio: "De haberme dado cuenta antes podría haber llegado al Mundial... Pero me empeciné en algunas tonterías. Creo que hubo terquedad de las dos partes, solo que el que tenía que agachar el moño era yo. Si me hubieran apretado un poco, si me hubieran dado una oportunidad".

"Cua Cua" terminó su carrera en los "albos" y siempre estuvo ligado al fútbol y recibiendo reconocimientos hasta el día de su fallecimiento el 18 de abril de 1999 a los 68 años.