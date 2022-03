Se anunció la cancelación del inicio de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, anunció la cancelación del inicio de la temporada regular de las Grandes Ligas, prevista para el 31 de marzo, luego de que este martes los propietarios y el Sindicato de Jugadores no alcanzaran un acuerdo que lograra levantar el paro laboral que existe en la liga de béisbol profesional estadounidense.



Manfred, una pieza clave en el proceso de negociación, afirmó que la responsabilidad de esta cancelación es de ambas partes, ya que no pudieron alcanzar un acuerdo satisfactorio.



"El calendario no dará para jugar las primeras dos series de la temporada. Están canceladas", dijo Manfred.