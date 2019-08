María José Mailliard: Estoy pensando en una final olímpica y por qué no, en una medalla

La canoísta chilena María José Mailliard logró este fin de semana una doble clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ser cuarta en la categoría C1 200 metros y octava, junto a Karen Roco, octava en la modalidad C2 500 metros en el Mundial de Hungría.

Ante ello, la deportista nacional se mostró feliz y orgullosa por lo logrado, aunque dice que aún no toca techo y que en la cita de los anillos puede pelear por una final olímpica, tal como contó en diálogo con Todo por el Deporte, de Al Aire Libre en Cooperativa.

"La actuación anterior del canotaje en un Juego Olímpico fue invitación y ahora es muy diferente. Ahora estamos clasificando un año antes, lo cual nos da una posibilidad de hacer una preparación completa para soñar en grande. En mi caso estoy cuarta en el mundo y me falta mucho por mejorar. En los 200 metros todo puede pasar y estoy penando en una final una olímpica y por qué no pensar en una medalla", dijo Maillard desde Hungría.

"Es un sueño que tenía desde muy chica, desde los cinco años, cuando todavía no sabía lo que eran los Juegos Olímpicos, y ahí ya quería estar ahí. Eso sí, tengo sentimientos encontrados, porque me hubiese haberlo compartido con mi papá, y lamentablemente ahora estamos en planos diferentes. Siento que está desde el cielo muy contento por lo que he podido lograr", añadió en relación a su fallecido padre.

Respecto al logro mismo, la deportista nacional contó que "sabíamos que era muy difícil, pero cuando me vi en la final A, me di cuenta de que podía pasar cualquier cosa y salí a remar con todo".